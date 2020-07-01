Чат со строительным экспертом Виктором Лещинским

Виктор Лещинский / УНИАН

6 июля, в 11.00, на сайте Главред состоится чат с президентом группы компаний Win Еxperts, профессором КНУСА, академиком Академии строительства Украины, Инженерной академии и одним из сотни самых влиятельных в строительной отрасли страны людей Виктором Лещинским.

Как строительная экспертиза может повлиять на безопасность и качество жилья? Где и что строят в Украине? Как судебная строительная экспертиза может указать на признаки коррупции? Об этом и многом другом вы узнаете во время чата.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреду и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.