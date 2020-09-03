Человек вылез на кондиционер: в Киеве горит 25-этажный дом

В столице горит 25-этажка / Фото: скриншот из видео

В Киеве неподалеку от станции метро Берестейская произошел масштабный пожар в 25-этажном доме по адресу улица Сикорского, 4Б.

Видео инцидента было обнародовано в YouTube. Огонь вспыхнул в квартире, которая расположена на 24 этаже.

Очевидцы происшествия рассказывают, что в горящей квартире находился мужчина, ему удалось покинуть пылающее помещение через окно. Спасаясь от едкого дыма, житель взобрался на кондиционер, который расположен снаружи на высоте 24 этажа.

Дым от пожара виден в столице на многие километры в округе. Пока от ГСЧС не поступала информация о результатах борьбы с огнем.

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