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Человек вылез на кондиционер: в Киеве горит 25-этажный дом

3 сентября 2020, 18:10

Мужчине пришлось выбраться из пылающей квартиры.

В столице горит 25-этажка / Фото: скриншот из видео

В Киеве неподалеку от станции метро Берестейская произошел масштабный пожар в 25-этажном доме по адресу улица Сикорского, 4Б.

Видео инцидента было обнародовано в YouTube. Огонь вспыхнул в квартире, которая расположена на 24 этаже.

Очевидцы происшествия рассказывают, что в горящей квартире находился мужчина, ему удалось покинуть пылающее помещение через окно. Спасаясь от едкого дыма, житель взобрался на кондиционер, который расположен снаружи на высоте 24 этажа.

Дым от пожара виден в столице на многие километры в округе. Пока от ГСЧС не поступала информация о результатах борьбы с огнем.

Читайте такжеВ Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке

Как писал Главред, на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области произошел масштабный пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Горобьевка, где уничтожил 8 домов.

Ранее на линии разграничения возле поселка Станица Луганская вспыхнул мощный пожар. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.

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