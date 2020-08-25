Чем больше Лукашенко держится за власть, тем лучше для Украины - эксперт

Лукашенко играет роль "спойлера" для Путина / Reuters

Чем больше Александр Лукашенко держаться за власть, ты больше он будет втягивать в эту черную дыру Россию, а это Украине выгодно.

Об этом рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк во время чата на Главреде - видео можете посмотреть в конце текста.

"Если Россия будет видеть, что она теряет Беларусь, то она введет свои войска, подавит протест и максимально закроет страну. Поэтому потеря Беларуси как минимум означает отсечение Калининграда и потерю Россией еще одной страны на постсоветском пространстве, которую Москва считает зоной своего влияния. Она уже потеряла Грузию, страны Балтии, Украину, и если Россия потеряет еще и Беларусь, то это означает, что она проиграла окончательно", - объяснил эксперт.

По его словам, если Россия увидит такую ​​угрозу, то она будет действовать агрессивно.

"А если Путин начнет действовать жестко, то это станет дополнительно причиной ввести санкции против РФ", - подчеркнул Октисюк.

Эксперт убежден, что Лукашенко играет роль "спойлера" для Путина, и нам он "выгоден".

"Чем больше Лукашенко будет держаться за власть, тем больше он будет втягивать в эту черную дыру Россию. Нам выгодно, если Россия может ввязаться в еще один конфликт: так санкции сохранятся, а, может, и усилятся. Плюс это создаст дополнительные возможности для Украины, в частности, она сможет принять белорусские высококвалифицированные кадры, например, айтишников. Поэтому нам следует быть готовыми к тому, что Лукашенко скажет белорусам: "Кто не хочет здесь жить - проваливайте". Я уверен, что так и будет", - подытожил Октисюк.

Читайте такжеЛукашенко потребовал увольнять непокорных учителейНапомним, ранее политический эксперт аналитического центра Democracyhouse Анатолий Октисюк оценил риски для Украины в результате создания Россией и Беларусью Союзного государства.

По его словам, с одной стороны такой сценарий является положительным для Украины.

"Потому что западные партнеры будут вкладывать в Украину еще больше ресурсов, чтобы не допустить возвращения Украины в зону влияния России. То есть, когда белорусский клин будет упираться в Восточную Европу, это станет тревожным звонком и для ЕС, и для НАТО. Таким образом, ставка в борьбе за Украину станет еще выше", - отметил эксперт.

В то же время он считает, что не стоит беспокоиться о том, что образуется новый СССР.