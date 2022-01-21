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Чем будут лечить коронавирус: в Минздраве рассказали, какие препараты закуплены

21 января 2022, 09:26
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Согласно информации Министерства здравоохранения, чиновники уже закупили два препарата и подписали соглашения на покупку еще с двумя производителями.

коронавирус, врач
Чем будут лечить коронавирус: в Минздраве рассказали, какие препараты закуплены / Reuters

В декабре 2021 года украинские чиновники от медицины обновили протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщают представители пресс-службы Минздрава.

По их информации, чиновники уже закупили два препарата и подписали соглашения на покупку еще с двумя производителями.

К примеру, для лечения в стационарных отделениях больниц были закуплены "Ремдесевир" (более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (более 3 тысяч флаконов).

Кроме того, был подписан договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравир" ‒ специального препарата для амбулаторного лечения COVID-19. Просто для того, чтобы обезопасить, в первую очередь, людей в группах риска от перехода заболевания ‒ с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.

Также подписан предварительный договор о закупке 300 тысяч курсов лечения препаратом "Паксловид".

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Напомним, по состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее предупреждал, что Минздрав прогнозирует новую волну COVID-19 в Украине уже через полторы-две недели. Пиковые показатели заболеваемости могут фиксироваться в феврале-марте. Постепенная стабилизация ситуации ожидается в апреле.

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