"Чемодан, вокзал, Фанар": в Киеве адепты УПЦ МП сожгли чучело Варфоломея

В Киеве сожгли чучело Варфоломея / Newsone

В центре Киева на Софийской площади сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея.

Соответствующий ролик опубликован на портале YouTube.

Поводом для протестов стало заявление Варфоломея о том, что Онуфрий не является Блаженнейшим митрополитом а также главой УПЦ.

В руках протестующие держали плакаты, на которых, в частности, было написано: "Чемодан, вокзал, Фанар".

Как известно, Варфоломей заявил, что не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и "временно терпит" его.

Фанар - исторический район в Константинополе (Стамбуле), на южной стороне Золотого Рога. На территории Фанара находится много известных достопримечательностей Стамбула, включая резиденцию Вселенского патриарха.

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