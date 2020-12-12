"Чемодан, вокзал, Фанар": в Киеве адепты УПЦ МП сожгли чучело Варфоломея

Причиной стали заявления Варфоломея в адрес Онуфрия.
В центре Киева на Софийской площади сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея.
Соответствующий ролик опубликован на портале YouTube.
Поводом для протестов стало заявление Варфоломея о том, что Онуфрий не является Блаженнейшим митрополитом а также главой УПЦ.
В руках протестующие держали плакаты, на которых, в частности, было написано: "Чемодан, вокзал, Фанар".
Как известно, Варфоломей заявил, что не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и "временно терпит" его.
Фанар - исторический район в Константинополе (Стамбуле), на южной стороне Золотого Рога. На территории Фанара находится много известных достопримечательностей Стамбула, включая резиденцию Вселенского патриарха.
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