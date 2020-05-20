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Целый регион Украины может уйти под воду: в чем причина

20 мая 2020, 08:17

Ученые описали апокалиптический сценарий, однако с этим прогнозом согласны не все эксперты.

Каневская ГЭС
Каневская ГЭС может разрушиться, говорят ученые / uhp.kharkov.ua

Ученые Национального экологического совета Украины бьют тревогу – часть Черкасской области может затопить. Причина этому - образование пустот в конструкции Каневской ГЭС, в результате чего она может разрушиться. Если это произойдет, дамбы, которые находятся ниже (включая ДнепроГЭС), также начнут валиться по принципу домино.

Во время строительства Каневской ГЭС в состав гидротехнических бетонов примешивали золу с тепловых электростанций. По словам экспертов, это стало роковой ошибкой строителей объекта. Дело в том, что на протяжении десятилетий вода  вымывала золу, а на ее месте образовывались пустоты, пишут Факты.

На данный момент оценить масштабы повреждений очень трудно, поскольку пустоты находятся внутри конструкций. Инженеры не исключают, что в аварийном состоянии находится весь фронт плотины, которая удерживает давление 2,5 кубических километров воды.

Ученые прогнозируют, что прорыв плотины Каневской ГЭС приведет к затоплению значительной части Черкасской области и возникновению непроходимых болот на этой территории.

Кроме того, в результате возможной аварии произойдет выброс донных отложений с радиоактивными стронцием-90 и цезием-137, а также возрастет давление на плотину Кременчугского водохранилища, что приведет к ее прорыву. Таким образом, дамбы, находящиеся ниже по течению, начнут складываться и разрушаться одна за другой по принципу домино.

Отметим, что с такими апокалиптическим сценарием согласны не все ученые. К примеру, гидролог, доктор географических наук, профессор Виктор Вишневский уверен, что плотинам на Днепре сейчас не грозит разрушение. По его словам, после многих месяцев засухи запасы воды в водохранилищах малы. Дожди напоят землю, но кардинально не изменят уровень воды в Днепре, а значит и нагрузку на плотины.

При этом, по его словам, даже если и произойдет прорыв дамбы Киевского водохранилища, то жителям столицы Украины не следует опасаться затопления. Ведь 99% территории Киева находится выше уровня воды в Киевском водохранилище. В таком случае будут затоплены разве что острова на Днепре и отдельные участки Подола.

Напомним, бывший глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский заявил о том, что на дамбе Киевского водохранилища может случиться прорыв, который грозит катастрофическими последствиями.

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