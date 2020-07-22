В Украине создадут "черный список" граждан : кто рискует попасть в новую базу данных

Кабмин решил сформировать в Украине "черный список" граждан / УНИАН

В Украине утвержден порядок формирования списка лиц, связанных с террористической деятельностью или находящихся под международными санкциями.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров на своем заседании, трансляция которого велась на YouTube-канале КМУ.

В соответствии с принятым постановлением правительства, Государственная служба финансового мониторинга сформирует соответствующий перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.

При этом в соответствующую базу данных будут заносить фамилии граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.

Напомним, ранее Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.