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В Украине создадут "черный список" граждан : кто рискует попасть в новую базу данных

В базу данных будут заносить фамилии граждан, дату их рождения, а также серию и номер паспорта.

22 июля 2020, 17:39
Здание, Кабмин
Кабмин решил сформировать в Украине "черный список" граждан / УНИАН

В Украине утвержден порядок формирования списка лиц, связанных с террористической деятельностью или находящихся под международными санкциями.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров на своем заседании, трансляция которого велась на YouTube-канале КМУ.

В соответствии с принятым постановлением правительства, Государственная служба финансового мониторинга сформирует соответствующий перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.

При этом в соответствующую базу данных будут заносить фамилии граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.

Напомним, ранее Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

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