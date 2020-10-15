Чиновник назвал условие, при котором Киев попадет в "красную" зону

Руководитель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан дал ответ на вопрос по поводу возможного внесения столицы в "красную" зону карантина.
В четверг, 15 октября нынешнего года, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновит список карантинных зон Украины.
Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана
По словам чиновника, Киев, в котором 14 октября был зафиксирован антирекорд по количеству смертей от последствий коронавируса, останется в "оранжевой" зоне.
Как утверждает Рубан, Киев может попасть в "красную" зону лишь в том случае, если максимально ухудшится ситуация с заполненностью больничных коек.
"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах", ‒ сказал Рубан.
Кроме того, чиновник заявил, что ситуация по заболеваемости Covid-19 в детских садах и школах сейчас в Киеве полностью контролируемая. Всего по состоянию на середину осени 2020 года в столице переболело меньше, чем пол-процента учеников и персонала всех учебных заведений.
"По городу Киеву переболело меньше, чем пол процента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация работается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мер", ‒ подытожил Рубан.
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Карантин в Украине - "красная" зона - что было ранее:
- Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о новых изменениях в правилах установления ограничений в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.
- Правительство Украины изменило критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.