Чиновник назвал условие, при котором Киев попадет в "красную" зону / УНИАН

В четверг, 15 октября нынешнего года, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновит список карантинных зон Украины.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана

По словам чиновника, Киев, в котором 14 октября был зафиксирован антирекорд по количеству смертей от последствий коронавируса, останется в "оранжевой" зоне.

Как утверждает Рубан, Киев может попасть в "красную" зону лишь в том случае, если максимально ухудшится ситуация с заполненностью больничных коек.

"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах", ‒ сказал Рубан.

Кроме того, чиновник заявил, что ситуация по заболеваемости Covid-19 в детских садах и школах сейчас в Киеве полностью контролируемая. Всего по состоянию на середину осени 2020 года в столице переболело меньше, чем пол-процента учеников и персонала всех учебных заведений.

"По городу Киеву переболело меньше, чем пол процента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация работается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мер", ‒ подытожил Рубан.

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