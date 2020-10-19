Число больных COVID-19 будет расти: врач дала неутешительный прогноз

Число больных коронавирусом в Украине будет расти, утверждает эксперт / Reuters

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк спрогнозировала нарастание заболеваемости коронавирусом в Украине.

Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, число больных будет только увеличиваться.

"Мы будем видеть только нарастание. Как известно, один больной заражает четырех здоровых, поэтому количество больных будет увеличиваться", - сказала она.

Медик подчеркнула, что ситуацию может улучшить развертывание полевых временных госпиталей для больных коронавирусом.

"Это все небыстро и непросто, поэтому если есть ресурсы и финансы, это было бы сделано, но мне кажется, что было бы лучше упорядочить те больницы, которые есть. Однако, поскольку не хватает существующих больниц, наверное, есть смысл и во временных", — сказала она.

Эксперт утверждает, что изменить ситуацию к лучшему можно применением всех мероприятий в комплексе.

"Нельзя сказать, что только переход на дистанционное обучение или только ношение масок дало результат. Но если мы все меры соблюдаем, конечно они улучшают ситуацию. Однако маски сегодня люди не все носят, не все носят правильно, с санобработкой есть проблемы, есть скопления людей в транспорте — все это влияет негативно", — добавила Сояк.

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Ранее и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил о том, что в Украине пик эпидемии вирусных заболеваний ожидается в конце ноября.

В то же время Кузин спрогнозировал 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев (заболевание коронавирусом и гриппом).

Коронавирус в Украине