Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 55 056 летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки умерли 137 человек.
По состоянию на утро вторника, 21 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 159 жителей страны. В том числе заболели 463 ребенка и 129 медработников.
За минувшие часа были госпитализированы 1 086 человек; летальных случаев - 137; выздоровели 2 156 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г. Киев (399).
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 355 805 человек;
- выздоровели - 2 233 573 человека;
- летальных исходов - 55 056;
- проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.
Коронавирус и карантин в Украине
С понедельника, 20 сентября, вступили в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.
В Украине более 99% жертв последствий коронавируса не были вакцинированы. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и добавил, что на это указывают данные последних трех месяцев.
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В Украине могут ввести "желтую" зону карантина уже в среду, 22 сентября. Сегодня соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Несмотря на увеличение заболеваемости COVID-19, Киев может избежать введения нового локдауна в 2021 году. Такое мнение озвучил мэр столицы Виталий Кличко и раскрыл нюансы.