Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию

Коронавирусом за сутки заразились более 5 тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 21 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 159 жителей страны. В том числе заболели 463 ребенка и 129 медработников.

За минувшие часа были госпитализированы 1 086 человек; летальных случаев - 137; выздоровели 2 156 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г. Киев (399).

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 355 805 человек;

выздоровели - 2 233 573 человека;

летальных исходов - 55 056;

проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 21 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

С понедельника, 20 сентября, вступили в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

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В Украине более 99% жертв последствий коронавируса не были вакцинированы. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и добавил, что на это указывают данные последних трех месяцев.

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В Украине могут ввести "желтую" зону карантина уже в среду, 22 сентября. Сегодня соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Несмотря на увеличение заболеваемости COVID-19, Киев может избежать введения нового локдауна в 2021 году. Такое мнение озвучил мэр столицы Виталий Кличко и раскрыл нюансы.