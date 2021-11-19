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Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию - умерли более 80 тысяч человек

19 ноября 2021, 08:29
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За все время эпидемии в Украине от коронавируса умер 80 231 человек. За минувшие сутки зафиксировали 725 летальных исходов, выявлено 20 050 COVID-больных.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали еще 3,6 тыс. украинцев/ Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 19 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 050 жителей страны. В том числе заболели 1555 детей и 331 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 637 человек; летальных случаев - 725; выздоровели 22 304 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1782 случая;
  • Винницкая область – 973 случая;
  • Волынская область – 589 случаев;
  • Днепропетровская область – 1943 случая;
  • Донецкая область – 1057 случаев;
  • Житомирская область – 509 случаев;
  • Закарпатская область – 514 случаев;
  • Запорожская область – 1187 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 838 случаев;
  • Киевская область – 945 случаев;
  • Кировоградская область – 241 случай;
  • Луганская область – 278 случаев;
  • Львовская область – 1017 случаев;
  • Николаевская область – 909 случаев;
  • Одесская область – 916 случаев;
  • Полтавская область – 1050 случаев;
  • Ровенская область – 782 случая;
  • Сумская область – 662 случая;
  • Тернопольская область – 396 случаев;
  • Харьковская область – 726 случаев;
  • Херсонская область – 308 случаев;
  • Хмельницкая область – 818 случаев;
  • Черкасская область – 681 случай;
  • Черновицкая область – 237 случаев;
  • Черниговская область – 692 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 19 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 304 058 человек;
  • выздоровели - 2 726 521 пациент;
  • летальных исходов - 80 231;
  • проведено ПЦР-тестов - 15 461 886.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Когда закончится карантин

В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что ориентировочно со следующей недели карантин постепенно начнут ослаблять.

В Киевской школе экономики считают, что выйти из "красной" зоны могут четыре региона – Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

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