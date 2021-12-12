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Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячу

12 декабря 2021, 08:13

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 91 027 человек.

коронавирус
Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячу / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 5275 человек. В частности, заболели 526 детей и 53 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 2566 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 11 декабря в Украине умерли 238 человек. В то же время выздоровели 11 626 человек.

За все время пандемии в стране:

  • заболели – 3 559 092 человека;
  • выздоровели – 3 195 913 человек;
  • летальных исходов – 91 027;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 294 537.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

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  • г. Киев – 461;
  • Винницкая область – 206;
  • Волынская область – 314;
  • Днепропетровская область – 376;
  • Донецкая область – 214;
  • Житомирская область – 248;
  • Закарпатская область – 146;
  • Запорожская область – 210;
  • Ивано-Франковская область – 231;
  • Киевская область – 259;
  • Кировоградская область – 155;
  • Луганская область – 15;
  • Львовская область – 275;
  • Николаевская область – 239;
  • Одесская область – 311;
  • Полтавская область – 296;
  • Ровенская область – 101;
  • Сумская область – 158;
  • Тернопольская область – 179;
  • Харьковская область – 174;
  • Херсонская область – 49;
  • Хмельницкая область – 240;
  • Черкасская область – 178;
  • Черновицкая область – 103;
  • Черниговская область – 137.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

Смотрите сюжет о том, почему в Украине так много смертей от коронавируса:

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронули правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

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