Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячу

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 91 027 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 5275 человек. В частности, заболели 526 детей и 53 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 2566 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 11 декабря в Украине умерли 238 человек. В то же время выздоровели 11 626 человек.
За все время пандемии в стране:
- заболели – 3 559 092 человека;
- выздоровели – 3 195 913 человек;
- летальных исходов – 91 027;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 294 537.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 461;
- Винницкая область – 206;
- Волынская область – 314;
- Днепропетровская область – 376;
- Донецкая область – 214;
- Житомирская область – 248;
- Закарпатская область – 146;
- Запорожская область – 210;
- Ивано-Франковская область – 231;
- Киевская область – 259;
- Кировоградская область – 155;
- Луганская область – 15;
- Львовская область – 275;
- Николаевская область – 239;
- Одесская область – 311;
- Полтавская область – 296;
- Ровенская область – 101;
- Сумская область – 158;
- Тернопольская область – 179;
- Харьковская область – 174;
- Херсонская область – 49;
- Хмельницкая область – 240;
- Черкасская область – 178;
- Черновицкая область – 103;
- Черниговская область – 137.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.
Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.
Смотрите сюжет о том, почему в Украине так много смертей от коронавируса:
С понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронули правила карантина в "желтой" зоне.
С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.