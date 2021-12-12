Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячу / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 5275 человек. В частности, заболели 526 детей и 53 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 2566 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 11 декабря в Украине умерли 238 человек. В то же время выздоровели 11 626 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 559 092 человека;

выздоровели – 3 195 913 человек;

летальных исходов – 91 027;

проведено ПЦР-тестирований – 16 294 537.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

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г. Киев – 461;

Винницкая область – 206;

Волынская область – 314;

Днепропетровская область – 376;

Донецкая область – 214;

Житомирская область – 248;

Закарпатская область – 146;

Запорожская область – 210;

Ивано-Франковская область – 231;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 155;

Луганская область – 15;

Львовская область – 275;

Николаевская область – 239;

Одесская область – 311;

Полтавская область – 296;

Ровенская область – 101;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 179;

Харьковская область – 174;

Херсонская область – 49;

Хмельницкая область – 240;

Черкасская область – 178;

Черновицкая область – 103;

Черниговская область – 137.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

Смотрите сюжет о том, почему в Украине так много смертей от коронавируса:

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронули правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.