Членство Украины в ЕС: Зеленский сделал важное заявление

Президент хочет, чтобы Украину приглашали в Евросоюз и чтобы страна была на одинаковом уровне с другими государствами-членами.
Украина должна не просто стать членом Европейского союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в совместном с президентом Польши Анджеем Дудой интервью украинским и польским журналистам.
"Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС. Для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом. И мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что ментально украинцы - это уже европейцы.
"Нет такого народа, как европейцы. И если какая-то страна желает быть в Евросоюзе, она обязательно будет", - отметил Зеленский.
Он также напомнил, что для членства в Евросоюзе страны, стремящиеся к нему присоединиться, должны выполнить немало условий.
"Многое должна сделать страна, чтобы стать членом ЕС. Это и независимая антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и, кстати, инфраструктура, которую мы активно строим", - сказал Зеленский.
Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь отметил, что Варшава всегда поддерживала европейские стремления Украины.
"Украина всегда была в Европе, а вопрос принадлежности к ЕС - это вопрос политического характера, и это требует изменений и многих реформ, которые должны быть проведены в Украине", - сказал он.
"Украина идет в ЕС, а мы ее на этом пути поддерживаем, и доказательством этого является мой визит", - сказал Дуда.
Напомним:
- 11 октября президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину. 13 октября он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил экономическое сотрудничество между странами.
- Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в совместном коммюнике заявили, что официальная Варшава крайне заинтересована во взаимодействии с официальным Киевом в рамках международной платформы по деоккупации Крыма.
- Кроме того, президент Польши Анджей Дуда назвал главное условие прекращения войны на Донбассе - это получение Украиной полного контроля над своими законными границами. И выполнения этого условия должно требовать все международное сообщество, считает лидер Польши.