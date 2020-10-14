Членство Украины в ЕС: Зеленский сделал важное заявление

Ментально украинцы - это уже европейцы, считает Зеленский / Фото president.gov.ua

Украина должна не просто стать членом Европейского союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в совместном с президентом Польши Анджеем Дудой интервью украинским и польским журналистам.

"Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС. Для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом. И мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что ментально украинцы - это уже европейцы.

"Нет такого народа, как европейцы. И если какая-то страна желает быть в Евросоюзе, она обязательно будет", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что для членства в Евросоюзе страны, стремящиеся к нему присоединиться, должны выполнить немало условий.

"Многое должна сделать страна, чтобы стать членом ЕС. Это и независимая антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и, кстати, инфраструктура, которую мы активно строим", - сказал Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь отметил, что Варшава всегда поддерживала европейские стремления Украины.

"Украина всегда была в Европе, а вопрос принадлежности к ЕС - это вопрос политического характера, и это требует изменений и многих реформ, которые должны быть проведены в Украине", - сказал он.

"Украина идет в ЕС, а мы ее на этом пути поддерживаем, и доказательством этого является мой визит", - сказал Дуда.

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