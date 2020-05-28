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Что будет с зарплатами госслужащих: в Кабмине назвали список изменений

28 мая 2020, 03:33

Доля должностного оклада в структуре заработной платы государственного чиновника вырастет до 70%.

Здание, Кабмин
Украинские госслужащие будут больше зарабатывать / УНИАН

Украинское правительство согласилось с концепцией изменений, которые касаются смены правил оплаты труда государственных чиновников. Перемены затронут все органы государственной власти.

В данный момент структура заработной платы госчиновника – это должностной оклад, а также надбавки к зарплате и премии.

Кабмин предлагает внести ряд изменений, вследствие которых оклад госчиновника будет напрямую связан с тем, с какой ответственностью связана его должность. Должностной оклад составит 70% зарплаты, чтобы исключить ситуации, когда чиновники выписывают себе огромные премии, сообщает Реформа государственного управления в Facebook.

Более того, в правительстве обещают, что зарплаты госслужащих увеличат до рыночных. Также жалования будут учитывать ряд показателей экономического роста.

Подчеркивается, что программу по изменению оплаты труда госчиновников планируют полностью реализовать до 2022 года.

Как изменится оплата труда госслужащих в Украине

  • 70% зарплаты будет составлять должностной оклад
  • зарплаты вырастут до уровня рыночных
  • зарплаты будут учитывать индикаторы экономического роста

Тем временем в Верховной Раде заявили, что члены Центральной избирательной комиссии, вопреки действующему законодательству, самовольно начислили себе премии в размере от 200 до 300 тысяч гривен.

Также, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского, баснословные премии продолжили выписывать себе чиновники Министерства культуры.

новости Украины чиновники зарплаты
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