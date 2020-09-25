Что грозит пользователям ВКонтакте: Данилов припугнул украинцев проблемами

Пользователями ВКонтакте займется Нацполиция / ВКонтакте

Государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть ВКонтакте, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Как подчеркнул он в ходе ZOOM-конференции Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности, трансляция которой велась в Facebook СНБО, в случае продолжения распространения запрещенного российского контента виновные будут иметь дело с Национальной полицией.

"Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией", - сказал он.

Кроме этого, Данилов сообщил, что СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к ВКонтакте в Украине.

Читайте такжеВКонтакте возобновила работу Украине: появилась реакция Минкульта"У нас, согласно нашему законодательству о санкциях, ВКонтакте не должно работать в нашей стране. К большому сожалению, на сегодняшний день это как раз тот разговор, который ведется о киберзащите тех или иных институтов от этого влияния. Мы сегодня занимаемся этим вопросом", - отметил Данилов.

По его словам, эта соцсеть очень часто меняет прокси-серверы и "мы не успеваем, условно говоря, их отслеживать".

"В Украине есть институты, которые за это несут прямую ответственность. Сейчас этот вопрос в работе, и мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших международных партнеров мы этот вопрос решим", - добавил Данилов.