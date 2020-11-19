Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия 19 ноября

Приметы на 19 ноября - что нельзя делать / УНИАН

19 ноября почитают память святителя Павла и мученицы Клавдии Анкирской. В народе праздник называют: Павел исповедник и Клавдия.

В этот день существует несколько важных запретов, а приметы расскажут, какой будет погода зимой.

19 ноября - что нельзя делать

На Павла категорически запрещено одалживать деньги.

19 ноября нельзя отдавать долги.

19 ноября запрещено стирать вещи вручную и развешивать их.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу – путешествие не принесет пользы.

Женщинам не следует выполнять тяжелую физическую работу.

В народе говорили, чтобы не рассердить Клавдию, нельзя есть в этот день мясных продуктов. Она может наслать болезни и неприятности. В этот день нельзя обижать домашних животных.

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19 ноября - приметы

Лед 19 ноября промерзает на водоеме грудой – к урожайному году на хлеб;

Снегопад 19 ноября - зима будет снежной.

Звездное небо на Клавдию – к морозу, если же звезд не видно – примета к снегопаду.

Вороны кружатся в небе 19 ноября – к снегу.

Снегири друг к другу жмутся в день Павла Ледостава – к холоду.

Дым из трубы идет кверху – к похолоданию.

Еще 19 ноября отмечают Международный мужской день​. ​Главред подготовил подборку поздравлений в День мужчин​.