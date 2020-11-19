Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия 19 ноября

19 ноября категорически запрещено одалживать деньги.
19 ноября почитают память святителя Павла и мученицы Клавдии Анкирской. В народе праздник называют: Павел исповедник и Клавдия.
В этот день существует несколько важных запретов, а приметы расскажут, какой будет погода зимой.
19 ноября - что нельзя делать
- На Павла категорически запрещено одалживать деньги.
- 19 ноября нельзя отдавать долги.
- 19 ноября запрещено стирать вещи вручную и развешивать их.
- Не стоит отправляться в дальнюю дорогу – путешествие не принесет пользы.
- Женщинам не следует выполнять тяжелую физическую работу.
В народе говорили, чтобы не рассердить Клавдию, нельзя есть в этот день мясных продуктов. Она может наслать болезни и неприятности. В этот день нельзя обижать домашних животных.
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19 ноября - приметы
- Лед 19 ноября промерзает на водоеме грудой – к урожайному году на хлеб;
- Снегопад 19 ноября - зима будет снежной.
- Звездное небо на Клавдию – к морозу, если же звезд не видно – примета к снегопаду.
- Вороны кружатся в небе 19 ноября – к снегу.
- Снегири друг к другу жмутся в день Павла Ледостава – к холоду.
- Дым из трубы идет кверху – к похолоданию.
Еще 19 ноября отмечают Международный мужской день. Главред подготовил подборку поздравлений в День мужчин.
Автор: Мария Тупик