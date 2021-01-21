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Что светит Киеву при президенте Байдене: экс-министр дал тревожный прогноз

21 января 2021, 05:28
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Некоторые украинские политики ощутят дискомфорт, не исключил Константин Грищенко.

Байден
Джо Байден / Reuters

При президенте Джо Байдене отдельные украинские политики ощутят дискомфорт, подчеркнул бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, багаж знаний Байдена об украинских политиках не обязательно будет определять позитивное отношением к ним.

"Очевидно, что формируется профессиональная команда, где много игроков будут очень осведомлены о том, что у нас происходит, о роли каждого политика первой линии", - отметил экс-глава МИД Украины.

Он считает необходимым требовать от американской стороны встречных обещаний и готовности помогать Украине в важных сферах, совпадающих с интересами США.

"Нужно выстраивать отношения, которые будут базироваться на собственном профессионализме, способности договариваться, отстаивая свою позицию, но если уже договорился, то нужно, чтобы государство требовало выполнения того, что ты обещал", - добавил Грищенко.

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Инаугурация Байдена:

  • В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена.
  • Во время выступления он пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.
  • В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.
  • "Поэтому вот мое сообщение для тех, кто за пределами наших границ: Америку испытывают, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние вызовы, а сегодняшние и завтрашние вызовы", - подчеркнул Байден.
  • Он заверил, что США "будут сильным и надежным партнером ради мира, прогресса и безопасности".

Протесты в США и импичмент Трампу

Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.

Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.

13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

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