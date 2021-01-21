Что светит Киеву при президенте Байдене: экс-министр дал тревожный прогноз

Джо Байден / Reuters

При президенте Джо Байдене отдельные украинские политики ощутят дискомфорт, подчеркнул бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, багаж знаний Байдена об украинских политиках не обязательно будет определять позитивное отношением к ним.

"Очевидно, что формируется профессиональная команда, где много игроков будут очень осведомлены о том, что у нас происходит, о роли каждого политика первой линии", - отметил экс-глава МИД Украины.

Он считает необходимым требовать от американской стороны встречных обещаний и готовности помогать Украине в важных сферах, совпадающих с интересами США.

"Нужно выстраивать отношения, которые будут базироваться на собственном профессионализме, способности договариваться, отстаивая свою позицию, но если уже договорился, то нужно, чтобы государство требовало выполнения того, что ты обещал", - добавил Грищенко.

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Инаугурация Байдена:

В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

Во время выступления он пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.

В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.

"Поэтому вот мое сообщение для тех, кто за пределами наших границ: Америку испытывают, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние вызовы, а сегодняшние и завтрашние вызовы", - подчеркнул Байден.

Он заверил, что США "будут сильным и надежным партнером ради мира, прогресса и безопасности".