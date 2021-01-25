Что ждет украинцев после локдауна: в Минздраве назвали главные изменения

Украина вернулась к адаптивному карантину / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал окончание жестких ограничений и возвращение адаптивного карантина в Украине.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, транслировавшегося на YouTube-канале Кабмина, в Украине введут карантинные зоны.

Глава Минздрава отметил, что это должно произойти через неделю, а за это время специалисты проведут анализ эпидемиологической ситуации в различных регионах.

"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов - где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - уточнил Степанов.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил мотив, почему в Украине решили не продлевать локдаун.

В комментарии РБК-Украина он пояснил, что пока медицинская система Украины справляется с нагрузкой: в больницах достаточно свободных коек.

"Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах", - объяснил Ляшко.

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Напомним, в Украине усиленные карантинные ограничения действовали с 8 по 24 января.

С 25 января по 28 февраля в Украине будут действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.

На территории Украины запрещается: