Что ждет украинцев после локдауна: в Минздраве назвали главные изменения

Виктор Ляшко объяснил необходимость введения более жестких ограничений.
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал окончание жестких ограничений и возвращение адаптивного карантина в Украине.
Как подчеркнул он в ходе брифинга, транслировавшегося на YouTube-канале Кабмина, в Украине введут карантинные зоны.
Глава Минздрава отметил, что это должно произойти через неделю, а за это время специалисты проведут анализ эпидемиологической ситуации в различных регионах.
"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов - где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - уточнил Степанов.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил мотив, почему в Украине решили не продлевать локдаун.
В комментарии РБК-Украина он пояснил, что пока медицинская система Украины справляется с нагрузкой: в больницах достаточно свободных коек.
"Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах", - объяснил Ляшко.
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Напомним, в Украине усиленные карантинные ограничения действовали с 8 по 24 января.
С 25 января по 28 февраля в Украине будут действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.
На территории Украины запрещается:
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;
- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. м;
- работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов на вынос, при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00.
- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими).
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м;
- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;
- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
- проведение медучреждениями плановых госпитализаций (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента и т.п.);
- деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;
- пребывание в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
- посещение посторонними лицами учреждений и заведений социальной защиты;
- проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и др.