Чудесное спасение: на Тернопольщине бабушка выпала с 5-го этажа и повисла на веревках для белья

Спасатели успешно провели операцию по оказанию помощи бабушке / Скриншот видео ГСЧС

В городе Теребовля Тернопольской области 81-летняя пенсионерка выпала с балкона 5-этажа и во время падения смогла зацепиться за веревки, которые были натянуты ее соседями на этаж ниже. Об инциденте спасателям сообщили очевидцы, которые прибыли на место происшествия и провели действия по спасению бабушки. Она находится под наблюдением медицинских работников.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел 3 августа в городе Теребовля. Местная жительница, которой 81 год, выпала с балкона 5-го этажа. При падении она зацепилась за веревки, которые были натянуты на 4-м этаже ее соседями для сушки белья.

Чрезвычайников вызвали очевидцы происшествия. По прибытию были начаты мероприятия по спасению бабушки. Один из спасателей поддерживал потерпевшую, чтобы она не упала, а другие провели установку выдвижной лестницы и добрались до женщины.

Бабушку успешно сняли на балкон и передали работникам скорой помощи.

Напомним, в Запорожье боец Нацгвардии спас 2-летнюю девочку. Ребенок пошел на поиски мамы и находился в приоткрытом окне. Военный, который случайно проходил мимо, увидел девочку, схватился за кондиционер и добрался до окна, чтобы удержать ребенка от падения.