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Лукашенко рассказал, будет ли сотрудничать с Украиной по задержанным "вагнеровцам"

5 августа 2020, 16:12

Изложение телефонной беседы Александра Лукашенко и Владимира Зеленского появилось на сайте президента Беларуси.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает ‒ Беларусь планирует сотрудничать с Россией и Украиной по вопросу задержанных россиян (как часть ранее заключенных международных договоров).

Об этом в среду, 5 августа 2020 года, сообщают представители пресс-службы президента Беларуси после телефонной беседы Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

"Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", ‒ говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службы, Лукашенко и Зеленский обсуждали усиление пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизацию взаимодействия между пограничниками.

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Напомним, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Местные правоохранители утверждают, что эти люди вели себя крайне подозрительно - и поэтому попали под наблюдение силовых структур.

Беларусь провела ряд консультаций с Украиной по данному вопросу, так как среди задержанных оказались лица с украинским гражданством.

Позже представители президента Зеленского заявили, что официальный Киев будет ходатайствовать о выдаче задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнер, так как они могут быть причастны к преступлениям в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе.

новости Беларуси российские наемники Владимир Зеленский Александр Лукашенко
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