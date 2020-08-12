Экстрадиция боевиков ЧВК Вагнера: Украина направила Беларуси запрос и ждет решения Минска

Украина подозревает боевиков ЧВК Вагнера в участии в конфликте на Донбассе / zaxid.net

Офис генерального прокурора Украины отправил запрос в Генпрокуратуру Беларуси с просьбой выдать Киеву 28 задержанных на территории РБ российских наемников частной военной компании Вагнера. Речь идет в том числе и о 9 гражданах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Согласно информации прокуратуры, ранее данным лицам сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Шевченковский райсуд Киева постановил заключить их под стражу.

В генпрокуратуре утверждают, что украинское следствие установило их причастность к военным действиям на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР" – незаконных вооруженных формирований, признанных на территории Украины террористическими организациями.Читайте такжеЗадержание боевиков Вагнера: Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным

В сообщении подчеркивается, что решение об экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера будут принимать компетентные органы Беларуси.

Напомним, 29 июля Беларусь сделала заявление о задержании 33 боевиков ЧВК Вагнера на территории государства. По версии правоохранителей, они демонстрировали подозрительное поведение, вследствие чего попали в поле зрения силовиков. Среди них оказались граждане Украины.

В Офисе президента Зеленского заявили, что Киев будет ходатайствовать о выдаче боевиков, так как подозревает их в участии в российско-украинском конфликте на Донбассе.