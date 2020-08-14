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Стало известно, почему Венедиктова не поехала в Беларусь по делу о выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера

14 августа 2020, 09:54

Украина подозревает наемников ЧВК Вагнера в участии в войне на Донбассе.

Венедиктова
Вопрос с визитом Венедиктовой в Беларусь до сих пор не решен / УНИАН

Глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова не смогла отправиться в Беларусь на переговоры об экстрадиции наемников частной военной компании Вагнера по причине отсутствия официального приглашения со стороны белорусских коллег.

Об этом заявили в пресс-службе ОГП в ответ на запрос издания Радио Свобода.

В генпрокуратуре акцентировали внимание на том, что визит Венедиктовой в Минск на переговоры о выдаче боевиков ЧВК Вагнера, которых Киев подозревает в участии в российско-украинском конфликте на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", не состоялся из-за того, что приглашение от Минска на обсуждение процедуры экстрадиции пока не было выслано.Читайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист

"Сообщаем, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 33 участника вооруженного формирования ЧВК Вагнер были задержаны на территории Беларуси 29 июля. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.

Киев уже отправил запрос Минску о выдаче 28 боевиков, которые подозреваются в преступлениях на Донбассе.Читайте такжеУ Путина отреагировали на задержание в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, почему Беларусь не идет навстречу Украине по вопросу экстрадиции российских боевиков.

новости Украины ЧВК Вагнера новости Беларуси Ирина Венедиктова ГПУ
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