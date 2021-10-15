Цифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса

Пандемия на пороге / Reuters

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине очень близко. Эксперты прогнозируют его на конец октября-начало ноября и предостерегают, что в это время в больницы могут попасть десятки тысяч украинцев.

А по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эта цифра может достичь куда большего. Вполне вероятно, что в Украине будет до 50 тысяч госпитализированных в сутки.

"Мы прогнозируем пик пандемии на конец этого месяца, это где-то с 20 - 25 - 30 по 4 - 5 следующего месяца", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что это станет настоящим вызовом для системы здравоохранения Украины и медиков ждет чрезвычайная нагрузка.

Как известно, в начале октября секретарь СНБО заявил, что Украина находится в середине волны заболеваний коронавирусной инфекцией.

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Читайте такжеНевакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секретНапомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о том, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиков. По его словам, в больницах так или иначе должны быть люди. Между тем, он неустанно призывает украинцев вакцинироваться, так как только это, по его словам, может спасти население от страшной пандемии. Другой вариант - самоизоляция и полный локдаун, которого уж сильно не хотят украинцы.

Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: