Covid-19 добрался до парламента: отменены заседания

Коронавирусом заразились 10 нардепов

Из-за массового заболевания народных депутатов коронавирусом заседания Верховной Рады, запланированные на 1 и 2 октября, не состоятся.

Соответсвующее решение было принято на заседании парламента 30 сентября.

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал нардепов надеть маски.

"Во-первых, я бы хотел ко всем обратиться надеть маски. Вы выступаете – тогда снимаете. А так у вас такое чувство, что нет коронавируса. Большое количество людей заболело в зале (сессионном), большое количество – в аппарате Верховной Рады. За последние несколько дней – до 10 человек заболели", – сказал Разумков.

Он отметил, что депутатские фракции предложили четверг и пятницу определить комитетскими днями, чтобы ограничить количество людей в одном помещении. Спикер напомнил, что заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме.

Депутаты поддержали 278 голосами отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу - 1 и октября.

"Верховна Рада прекращает работу в октябре. Отменяются сессионные дни, начиная с завтра. Исключение составит 20 октября, на этот день планируется внеочередное заседание с рассмотрением проекта Госбюджета", - уточнил нардеп Алексей Гончаренко уточнил в своем Telegram-канале.

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