Covid-19 добрался до парламента: отменены заседания

20 октября нардепы все же соберутся - планируется рассмотрение проекта Госбюджета.
Из-за массового заболевания народных депутатов коронавирусом заседания Верховной Рады, запланированные на 1 и 2 октября, не состоятся.
Соответсвующее решение было принято на заседании парламента 30 сентября.
Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал нардепов надеть маски.
"Во-первых, я бы хотел ко всем обратиться надеть маски. Вы выступаете – тогда снимаете. А так у вас такое чувство, что нет коронавируса. Большое количество людей заболело в зале (сессионном), большое количество – в аппарате Верховной Рады. За последние несколько дней – до 10 человек заболели", – сказал Разумков.
Он отметил, что депутатские фракции предложили четверг и пятницу определить комитетскими днями, чтобы ограничить количество людей в одном помещении. Спикер напомнил, что заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме.
Депутаты поддержали 278 голосами отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу - 1 и октября.
"Верховна Рада прекращает работу в октябре. Отменяются сессионные дни, начиная с завтра. Исключение составит 20 октября, на этот день планируется внеочередное заседание с рассмотрением проекта Госбюджета", - уточнил нардеп Алексей Гончаренко уточнил в своем Telegram-канале.
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Коронавирус в Раде - что было ранее:
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус 2020.
- Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк также рассказал, что подхватил опасный коронавирус.
- Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.