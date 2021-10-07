COVID-статистика в Украине ухудшается: за сутки - более 15 тысяч новых случаев коронавируса

С коронавирусом госпитализировали еще 3,5 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 7 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 125 жителей страны. В том числе заболел 1421 ребенок и 341 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 541 человек; летальных случаев - 314 (сутками ранее было 320); выздоровели - 4 380 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 7 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 802 случая;

Винницкая область - 222 случая;

Волынская область - 407 случаев;

Днепропетровская область - 1042 случая;

Донецкая область - 985 случаев;

Житомирская область - 703 случая;

Закарпатская область - 209 случаев;

Запорожская область - 742 случая;

Ивано-Франковская область - 428 случаев;

Киевская область - 494 случая;

Кировоградская область - 99 случаев;

Луганская область - 495 случаев;

Львовская область - 1130 случаев;

Николаевская область - 236 случаев;

Одесская область - 1059 случаев;

Полтавская область - 368 случаев;

Ровенская область - 576 случаев;

Сумская область - 674 случая;

Тернопольская область - 612 случаев;

Харьковская область - 1168 случаев;

Херсонская область - 488 случаев;

Хмельницкая область - 559 случаев;

Черкасская область - 507 случаев;

Черновицкая область - 672 случая;

Черниговская область - 448 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 497 643 человека;

выздоровели - 2 277 762 человека;

летальных исходов - 57 840;

проведено ПЦР-тестов - 13 111 389.

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Коронавирус в Украине

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