COVID-статистика в Украине ухудшается: за сутки - более 15 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки 15 125 граждан получили положительный тест на коронавирус. Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.
По состоянию на утро четверга, 7 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 125 жителей страны. В том числе заболел 1421 ребенок и 341 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 541 человек; летальных случаев - 314 (сутками ранее было 320); выздоровели - 4 380 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 802 случая;
- Винницкая область - 222 случая;
- Волынская область - 407 случаев;
- Днепропетровская область - 1042 случая;
- Донецкая область - 985 случаев;
- Житомирская область - 703 случая;
- Закарпатская область - 209 случаев;
- Запорожская область - 742 случая;
- Ивано-Франковская область - 428 случаев;
- Киевская область - 494 случая;
- Кировоградская область - 99 случаев;
- Луганская область - 495 случаев;
- Львовская область - 1130 случаев;
- Николаевская область - 236 случаев;
- Одесская область - 1059 случаев;
- Полтавская область - 368 случаев;
- Ровенская область - 576 случаев;
- Сумская область - 674 случая;
- Тернопольская область - 612 случаев;
- Харьковская область - 1168 случаев;
- Херсонская область - 488 случаев;
- Хмельницкая область - 559 случаев;
- Черкасская область - 507 случаев;
- Черновицкая область - 672 случая;
- Черниговская область - 448 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 497 643 человека;
- выздоровели - 2 277 762 человека;
- летальных исходов - 57 840;
- проведено ПЦР-тестов - 13 111 389.
Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5
Коронавирус в Украине
Штамм Дельта практически вытеснил другие штаммы инфекции. Примерно 98-99% больных по всему миру инфицированы именно этим вариантом коронавируса. Из-за него растет и заболеваемость в Украине. Ученый-биохимик, профессор, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко раскрыл главные особенности индийского штамма коронавируса. По его словам, главная опасность Дельта-штамма в его "цепкости" и очень быстром размножении в организме человека.
Читайте также"Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19
Пик новой волны коронавируса в Украине может длиться месяц - от середины ноября до середины декабря. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Индийские врачи обнаружили связь между риском тяжелого течения коронавирусной болезни и уровнем железа в организме. Оказалось, что если он высок — ничего хорошего можно не ждать.
Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что беременные женщины находятся в группе риска по попаданию в отделения интенсивной терапии и под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае заболевания коронавирусом. Ученые настоятельно рекомендуют вакцинироваться от COVID-19 до или во время беременности.