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COVID-статистика в Украине ухудшается: за сутки - более 15 тысяч новых случаев коронавируса

7 октября 2021, 08:21
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В Украине за минувшие сутки 15 125 граждан получили положительный тест на коронавирус. Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали еще 3,5 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 7 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 125 жителей страны. В том числе заболел 1421 ребенок и 341 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 541 человек; летальных случаев - 314 (сутками ранее было 320); выздоровели - 4 380 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 7 октября 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 802 случая;
  • Винницкая область - 222 случая;
  • Волынская область - 407 случаев;
  • Днепропетровская область - 1042 случая;
  • Донецкая область - 985 случаев;
  • Житомирская область - 703 случая;
  • Закарпатская область - 209 случаев;
  • Запорожская область - 742 случая;
  • Ивано-Франковская область - 428 случаев;
  • Киевская область - 494 случая;
  • Кировоградская область - 99 случаев;
  • Луганская область - 495 случаев;
  • Львовская область - 1130 случаев;
  • Николаевская область - 236 случаев;
  • Одесская область - 1059 случаев;
  • Полтавская область - 368 случаев;
  • Ровенская область - 576 случаев;
  • Сумская область - 674 случая;
  • Тернопольская область - 612 случаев;
  • Харьковская область - 1168 случаев;
  • Херсонская область - 488 случаев;
  • Хмельницкая область - 559 случаев;
  • Черкасская область - 507 случаев;
  • Черновицкая область - 672 случая;
  • Черниговская область - 448 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 497 643 человека;
  • выздоровели - 2 277 762 человека;
  • летальных исходов - 57 840;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 111 389.

Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5

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Коронавирус в Украине

Штамм Дельта практически вытеснил другие штаммы инфекции. Примерно 98-99% больных по всему миру инфицированы именно этим вариантом коронавируса. Из-за него растет и заболеваемость в Украине. Ученый-биохимик, профессор, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко раскрыл главные особенности индийского штамма коронавируса. По его словам, главная опасность Дельта-штамма в его "цепкости" и очень быстром размножении в организме человека.

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Пик новой волны коронавируса в Украине может длиться месяц - от середины ноября до середины декабря. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Индийские врачи обнаружили связь между риском тяжелого течения коронавирусной болезни и уровнем железа в организме. Оказалось, что если он высок — ничего хорошего можно не ждать.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что беременные женщины находятся в группе риска по попаданию в отделения интенсивной терапии и под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае заболевания коронавирусом. Ученые настоятельно рекомендуют вакцинироваться от COVID-19 до или во время беременности.

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