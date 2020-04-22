"Дали автобус - почему не запаковали": в Ивано-Франковске потребовал вывезти из города ромов

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив / Zik

Ивано-франковскский мэр Руслан Марцинкив во время оперативного совещания активнейшим образом возмутился тем, что полицейский не выполнили его поручения по вывозу людей ромской национальности из города на Закарпатье.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?" - спросил подчиненных на совещании Марцинкив.

По словам главы городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, дюжина ромов отказались уезжать из Ивано-Франковска.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" - экпрессивно поинтересовался Марцинкив.

Напомним, ранее ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив заявлял о том, что возле украино-российской границы - в городе Конотопе, что на Сумщине, - планируют в ближайшем будущем установить памятник легендарному лидеру украинских националистов времен Второй мировой - Степану Бандере.