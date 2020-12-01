Данилов рассказал, как уберечься от коронавируса и укрепить иммунитет

В первую очередь стоит есть побольше лука и чеснока.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал, как укрепить здоровье во время нашествия опасного коронавируса.
Как заявил он во время брифинга, сам чиновник недуг не подхватил, потому что ему "нельзя болеть", так как у него очень много работы. При этом он советует побольше употреблять лука и чеснока, чтобы противостоять заразе.
"Я употребляю обязательные витамины. Во-вторых, есть понимание и когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук - это не была какая-то шутка. Вы знаете, у меня есть определенное образование. Там очень много фитонцидов. То, что касается поддержки внутреннего иммунитета, - это обязательная вещь для того, чтобы вы были здоровы", - сказал Данилов.
Коронавирус в Украине:
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Автор: Екатерина Трохимчук