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Водителям в Украине разрешили стучать друг на друга за нарушения ПДД

При помощи приложения dashcamUA нарушения можно отправлять сразу в полицию.

26 июня 2020, 15:04
Полиция, авто
Тот, кто отправит в полицию факт нарушения, получит 20% от суммы штрафа / УНИАН

Авторы стартапа Dash Cam UA разработали специальное приложение для украинских водителей, при помощи которого они могут сообщать о нарушении правил дорожного движения своими коллегами. Нарушители получат извещение о штрафе, а обличившие их – 20% от данной суммы.

Об этом сообщается на сайте разработчика приложения.

В Украине появилось приложение-фиксатор нарушений ПДД. Используя dashcamUA, водители могут доказать свою правоту на дороге и помочь привлечь к ответственности тех, кто не соблюдает правила дорожного движения.

Что интересно, теперь любой человек может зафиксировать нарушение ПДД и при помощи установленного на свой смартфон приложения передать факт нарушения сразу в полицию.

Примечательно, нарушителю в итоге придет так называемое письмо счастья с штрафом, а тому, кто его заложил – 20% от суммы, на которую оштрафуют водителя.

Ранее в МВД заявили, что министерство разрабатывает законопроект, в случае принятия которого любители превышать скорость на дорогах будут лишаться водительских прав.

Тем временем украинцы придумали способ, как обойти автоматическую фиксацию нарушения правил дорожного движения. На эту инициативу также отреагировали и в МВД.

ПДД правила дорожного движения нарушения штрафы доносы
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