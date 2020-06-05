Такого не было: в Слуге народа нашли неожиданного претендента на кресло Кличко

Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия рассказал о поиске кандидата от его политсилы на пост мэра Киева.

Как подчеркнул он в комментарии журналистам, возможно Слуга народа выдвинет в кандидаты на пост мэра Киева женщину, передают Українськi Новини.

"Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева... Я просто вам говорю, немного интриги, что это может быть женщина", - сказал Арахамия.

В то же время он добавил, что в Слуге народа хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз.

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Как известно президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года своего президентства поддержал идею провести праймериз для определения лучшего кандидата для участия в выборах мэра столицы.

"Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии Слуга народа. Будет ли праймериз? Будет!", - сказал Зеленский.