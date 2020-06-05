УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Такого не было: в Слуге народа нашли неожиданного претендента на кресло Кличко

5 июня 2020, 16:28

Давид Арахамия внес интригу в выборы мэра Киева.

Арахамия
Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия рассказал о поиске кандидата от его политсилы на пост мэра Киева.

Как подчеркнул он в комментарии журналистам, возможно Слуга народа выдвинет в кандидаты на пост мэра Киева женщину, передают Українськi Новини.

"Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева... Я просто вам говорю, немного интриги, что это может быть женщина", - сказал Арахамия.

В то же время он добавил, что в Слуге народа хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз.

Читайте также"Мэр – идиот": "слуга народа" решил занять кресло Кличко

Как известно президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года своего президентства поддержал идею провести праймериз для определения лучшего кандидата для участия в выборах мэра столицы.

"Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии Слуга народа. Будет ли праймериз? Будет!", - сказал Зеленский.

Давид Арахамия Слуга народа новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Такого не было: в Слуге народа нашли неожиданного претендента на кресло Кличко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:57
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты
16:40
Ветер Любви 2 сезон - что было в 73 и 74 серии 05-06-2020 Видео
16:28
Такого не было: в Слуге народа нашли неожиданного претендента на кресло Кличко
15:54
Попросил пассажиров надеть маски: в Киеве жестоко избили водителя трамвая Видео
15:52
Константин Хабенский стал жертвой мошенников
15:27
Как распознать свежесть шашлыка - лайфхак от шефа
15:27
Центр Киева сковали заторы из-за перекрытого митингующими Крещатика Видео
15:16
Инфекционист посоветовал готовиться к новому карантину
15:12
У Михаила Кокшенова мог быть коронавирус - СМИ
14:51
Более половины украинцев уверены в победе над Россией – опрос
14:34
Довод выйдет 17 июля с 90% вероятности
14:19
Украине грозят миллионы зараженных - инфекционист
14:08
Зеленский подписал указ о назначении нового главы Службы внешней разведки
13:44
Умер Михаил Кокшенов - причина смерти, биография и фильмография актера
13:25
Кличко рассказал, как в Киеве будут закрывать двери в метро в часы пик Видео
12:55
Вышел свежий президентский рейтинг: насколько Зеленский обогнал конкурентов Видео
12:44
Киев откладывает смягчение карантина: Кличко грозит закрыть общественный транспорт Видео
12:39
Появились подробности съемок сериала Fake! на Новом канале
12:21
В МОЗ заговорили о новом карантине и предупредили о второй волне COVID-19 Видео
12:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 5 июня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять