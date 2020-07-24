Жвания в новом блоге рассказал, как использовали Майдан для захвата власти

Давид Жвания заявил, что Майдан использовали как массовку / zhvaniya.com

Бывший народный депутат Давид Жвания высказал мнение, что в 2014 году во время Революции достоинства лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.

"Я с уважением отношусь с тем людям, которые тогда были на Майдане. Они отстаивали свои убеждения – это заслуживает уважения. Они не виноваты в том, что мы их использовали как массовку для захвата власти. Мы – это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции", — политик рассказал в видеоролике, размещенном на его Youtube-канале.

По словам Жвании, тогдашняя оппозиция в начале протестов хотела получить лишь долю власти, однако впоследствии аппетиты росли, и они решили устранить экс-президента Виктора Януковича.

"Уже в январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента. Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нём страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его", — рассказал Жвания.

Политики рассказал, что перед устранением Януковича оппозиционеры запланировали отстранить тогдашнего премьер-министра Николая Азарова. Такая стратегия была рассчитана на то, чтобы он не смог взять на себя обязанности президента.

Читайте такжеФанаты "сывочолого крыголама" Порошенко еще будут впечатлены"Согласно действующей тогда Конституции 1996 года, в случае бегства Януковича руководителем государства стал бы премьер Николай Азаров. Это нас не устраивало. Поэтому мы на Майдане подняли тему перехода с президентско-парламентской на парламентско-президентскую форму правления. Возврат к Конституции 2004 года нам был нужен только лишь для того, чтобы глава Верховной Рады мог до выборов выполнять функции главы государства. Однако, мы не были уверены, что этот переход удастся осуществить, потому мы приняли решение давить на Азарова и сначала устранить его", — сообщил бывший нардеп.

Жвания заявил, что лично разговаривал с Азаровым, давил на него, требовал подать в отставку. В итоге усилия увенчались успехом.

"Мы хотели уже получить всё, совершить государственный переворот. И у нас это получилось", — резюмировал он.

Экс-депутат обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, выразив готовность дать показания против себя и остальных участников тех событий. Он также добавил, что ему нужно организовать охрану, поскольку после громких заявлений его может физически устранить Петр Порошенко.

Напомним, Жвания заявил, что в 2014 году он вместе с послом Украины в Германии Павлом Климкиным принимал участие в передаче взятки в размере 5 миллионов евро одному из чиновников в ФРГ с целью поддержки кандидатуры Петра Порошенко на пост украинского президента.