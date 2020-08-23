"Давно привычная реальность": Мухарский прокомментировал слова Егоровой о бойцах ВСУ

Антин Мухарский / УНИАН

Антин Мухарский, известный актер и певец (псевдоним Орест Лютый), прореагировал на скандальные высказывания своей бывшей жены Снежаны Егоровой об украинских военных, которые воюют на Донбассе.

Свою позицию артист опубликовал в социальной сети Facebook.

По словам Мухарского, Егорова просто озвучила в телевизионном интервью мысли, о которых ранее неоднократно говорила в семейном кругу. Более того, музыкант уверяет ‒ в своей ненависти к украинскому Егорова далеко не одинока. Аналогичные идеи разделяет множество коммерсантов, творческих личностей, политиков.

Мухарский подчеркнул, что украинофобские идеи у Егоровой появились еще в конце 2013 года.

"Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. Те, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности. Лично для меня все, что сейчас так активно обсуждается в соцсетях, давно привычная реальность", — написал он.

Читайте такжеВСУ могут открывать огонь: Резников припугнул боевиков Донбасса

Напомним, ранее украинская телеведущая Снежана Егорова публично сравнила солдат ВСУ с наркоманами, назвала их "рагулями", а также утверждала - украинские воины демонстрируют "высокую суицидальную готовность".