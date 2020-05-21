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"Дело слили": обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО

21 мая 2020, 16:35

Леонид Кожара внес 2 млн гривен залога.

Кожара
Леонид Кожара / фото: partyofregions.org.ua

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве известного медиаменеджера Сергея Старицкого, вышел из следственного изолятора.

При этом он внес назначенный судом залог, рассказала в Facebook дочь Старицкого Екатерина.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", – написала она.

Как подчеркнул журналист Денис Казанский, вместо 14 млн назначенного ранее залога Кожара внес всего 2 млн.

"На днях произошло чудо. Самый гуманный в мире суд снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. А сегодня он внес этот залог... В общем, понятно, что дело слили. Теперь все затянется на годы, пока все забудут про эту историю, и в итоге под каким-нибудь предлогом Кожару отмажут от длительного тюремного срока", - добавил Казанский.

Напомним, Сергея Старицкого в ночь на 22 февраля нашли в доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.

Супруга дипломата заявила, что она виновна в преступлении, которое произошло случайно.

В то же время 25 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве.

По версии стороны обвинения, 21 февраля Кожара и Старицкий употребляли алкоголь, после чего у них возник личный конфликт. После потасовки Кожара сначала ударил в затылок бизнесмена, а после выстрелил ему в глаз.

Леонид Кожара Сергей Старицкий СИЗО
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