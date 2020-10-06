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Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

6 октября 2020, 19:10

После того, как суд оставил Антоненко под стражей, под зданием суда произошла потасовка.

Антоненко
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей / УНИАН

Во вторник, 6 октября, Апелляционный суд оставил под стражей до 23 октября Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила в соцсети нардеп Ирина Геращенко.

"Коллеги София Федина Михаил Бондарь и Николай Величкович сегодня полдня провели в апелляционном суде, где в очередной раз рассматривался вопрос изменения меры пресечения Андрею Антоненко. В очередной раз заявили о готовности принять Рифа на поруки. К сожалению, суд оставил Андрея под стражей ... не приняли во внимание даже все несуразности экспертиз", - написала Геращенко.

После того, как суд оставил Антоненко под стражей, его соратники устроили под зданием суда потасовку. Под крики "Рифмастер" они пытались препятствовать его отправке в СИЗО. В результате пришлось вмешаться полиции. Сообщается о ранениях.

Дело Шеремета – о чем сообщалось ранее:

  • 13 июля суд изменил подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения. С нее сняли территориальные ограничения и электронный браслет.
  • В то же время суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
  • Кроме того, суд отказался изменять меру пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Убийство Шеремета - что важно знать:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинской правды Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было). Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

12 декабря 2019 года полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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