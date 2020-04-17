Кличко отстранил своего зама Паровозника за подозрение в получении взятки

Мэр подчеркнул, что не намерен покрывать коррупционные действия.
Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей на время расследования первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, которого ранее СБУ обвинила в получении крупной взятки через посредника.
"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", – заявил Кличко в Facebook.
По словам главы столицы, он намерен принять заявление своего заместителя, поскольку заинтересован в быстром и беспристрастном расследовании.
"Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняю его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела", – подытожил мэр.
Кличко подчеркнул, что коррупционное уголовное дело Паровозника должно быть расследовано справедливо и без политической составляющей.
Как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины задокументировала противозаконные действия первого заместителя главы Киевской горадминистрации Николая Поворозника.
Напомним, в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение крупной взятки.