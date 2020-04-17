Кличко отстранил своего зама Паровозника за подозрение в получении взятки

Кличко обещает не вмешиваться в коррупционное дело свеого заместителя / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей на время расследования первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, которого ранее СБУ обвинила в получении крупной взятки через посредника.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", – заявил Кличко в Facebook.

По словам главы столицы, он намерен принять заявление своего заместителя, поскольку заинтересован в быстром и беспристрастном расследовании.

"Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняю его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела", – подытожил мэр.

Кличко подчеркнул, что коррупционное уголовное дело Паровозника должно быть расследовано справедливо и без политической составляющей.

Как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины задокументировала противозаконные действия первого заместителя главы Киевской горадминистрации Николая Поворозника.

Напомним, в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение крупной взятки.