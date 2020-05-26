Скандальные картины Порошенко: сотрудники ГБР взломали двери музея Гончара - СМИ

В музее Гончара из-за картин Порошенко произошла потасовка / скриншот из видео

Во вторник, 26 мая, в музее Гончара в Киеве сотрудники ГБР взломали двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.

Отметим, картины в музей для проведения выставки передал бывший гарант. После этого в музей прибыли сотрудники ГБР для проведения следственных действий, но их не пускали без санкции суда.

На место прибыла полиция, вызванная сторонниками Порошенко. А также депутат от Европейской солидарности Артур Герасимов.

Как сообщает Страна, сотрудник ГБР сфотографировал входную дверь музея и кому-то отправил фото. Вскоре после этого двери взломали. Произошла потасовка.

Директор музея Гончара заявил, что хочет написать заявление в полицию по факту незаконного проникновения сотрудниками ГБР в музей.

Добавим, что работники ГБР не разрешили директору музея присутствовать во время следственных действий, заявив ему, что там находится адвокат Порошенко. Но как оказалось, адвоката Порошенко там нет.

Кроме того, по информации издания, следователь запретил присутствовать на месте следственных действий народному депутату ЕС Артуру Герасимову.

Отметим, сегодня на 11:00 в ГБР был запланирован допрос Петра Порошенко. Однако он на него не явился, назначив на то же время выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому делу.

В то же время адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook заявил, что информация Государственного бюро расследований о том, что жене бывшего президента Украины Марине Порошенко вручили повестку о вызове ее мужа на допрос в связи с делом о картинах, не соответствует действительности

"Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не махать удостоверениями, а показать должным образом. Камер было много, каждый может убедиться. Никто ничего никому не вручал", - написал Головань.

Читайте такжеБыла вместо него: сотрудники ГБР передали повестку на допрос Порошенко его супругеНапомним, утром в пятницу, 21 мая, стало известно о том, что экс-президента Украины (а ныне нардепа и лидера политической силы Европейская солидарность) Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований ‒ в рамках уголовного производства о перемещении через границу страны (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры.