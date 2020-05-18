В СБУ рассказали, будут ли вручать подозрение Стерненко по делу об убийстве

Сергей Стерненко возле здания СБУ/ УНИАН

Сотрудники СБУ не планируют вручать в понедельник, 18 мая, одесскому активисту и общественнику Сергею Стерненко, подозрению по делу об убийстве.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-группы спецслужбы. "Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 09.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении. Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека ", ‒ заявили в СБУ.

Напомним, в конце мая 2018-го Сергейй Стерненко в Одессе нанес смертельную рану ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, а также ранил Александра Исайкула. Сам активист утверждает, что всего лишь оборонялся от нападения. Исайкул, по данным следствия, уехал и находится за границами Украины.

На данный момент Нацполиция расследуетубийство напавшего на Стерненко как умышленное. Сейчас это дело передано по инстанции из Одессы в Киев.