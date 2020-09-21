Дело за сдачу Крыма: политолог объяснил, к чему готовиться Турчинову

Александр Турчинов / УНИАН

Политолог Виктор Небоженко прокомментировал ситуацию вокруг возбуждения прокуратурой уголовного дела против экс-секретаря СНБО Александра Турчинова за сдачу Крыма по заявлению бывшего нардепа Сергея Лещенко.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, в этой ситуации, скорее всего, каждый решает свои задачи.

"Потому вряд ли ход этого дела связан с Байденом или лично с Порошенко, который уже ничего не боится, так как практически переиграл президента Зеленского - он уже юридически и политически прикрыт, но отнюдь не американцами, а местной властью и юристами", - считает эксперт.

В то же время политолог убежден, что Турчинову надо возвращаться в политику, потому что на нем "висит" угроза обвинения в сдаче Крыма.

"И сейчас он пытается отмыться, так как Порошенко, который, вероятно, уже собирается на досрочные президентские выборы, его мог об этом попросить, так как Турчинов является главой его избирательного штаба", - подчеркул он.

Аналитик также считает, что противостояние между Турчиновым и Лещенко ничем не закончится, потому что в Украине отсутствуют политические механизмы, позволяющих распутать такие дела.

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"А Лещенко, который поработал за хорошие деньги в Укрзализныце, не справился там с коррупцией, вместо этого коррупция справилась с Лещенко. И теперь он пошел туда, где чувствует себя лучше – в большие политические игры, где для него Турчинов и Тимошенко – плохие, а Зеленский – не плохой, но слабый", - добавил Небоженко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу полуострова Крым под оккупацию, должны понести ответственность.

Глава государства отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

Зеленский отметил, что отдавать Крым было нельзя и это большая проблема.