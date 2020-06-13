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Дело Злочевского: в Burisma Group открестились от взятки руководителю САП

13 июня 2020, 12:49

В компании заявили, что Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению САП о данных неправомерных действиях.

рекордная взятка
Руководство НАБУ и САП заявило о рекордной взятке в истории Украины / Фото facebook.com/sap.gov.ua

В Burisma Group отреагировали на информацию о том, что в Украине пытались подкупить руководство НАБУ и САП. В компании отрицают какую-либо причастность к бывшему высокопоставленному лицу предыдущей власти, который предлагал неправомерную выгоду главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому в размере 6 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В частности, отмечается, что Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению САП о данных неправомерных действиях.

"Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", - заявили в компании.

Как сообщал Главред, на брифинге 13 июня руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ задокументировали попытку дать рекордную взятку в истории Украины в размере 6 миллионов долларов.

Деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский.

По факту взятки руководству НАБУ и САП задержаны три человека. Один из них - первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве, второй имел отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского. Третий задержанный - работник ГНС и также доверенное лицо Злочевского.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге сообщил, что первому заместителю начальника ГНС объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 УКУ.

"То есть, это предложение взятки. Санкция этой статьи предусматривает ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации", - сообщил Сытник.

Относительно двух других причастных, то в настоящее время им уже подготовлены проекты подозрений.

В СМИ фигурирует информация, что среди задержанных - Николай Ильяшенко и Андрей Кича.

Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года.

Андрей Кича уже шесть месяцев занимается индивидуальной адвокатской деятельностью и состоит в Национальной Ассоциации Адвокатов Украины.

В Burisma Holdings заявляют, что ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей.

НАБУ САП Артем Сытник Назар Холодницкий взятка Burisma новости Украины Николай Злочевский
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