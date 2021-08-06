"Дельта" атакует: на Тернопольщине скончался инфицированный индийским штаммом коронавируса

Коронавирус Дельта атакует Украину / Reuters

В Тернопольской области уже зафиксировано 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта". Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.

Об этом заявила главный санврач Тернопольской области Оксана Чайчук.

По ее словам, в течение ближайших недель в регионе ожидается вспышка индийского варианта коронавируса.

Также она подчеркнула, что в основном в Тернополе штаммом "Дельта" болеет молодежь.

"Мы все время исследуем ситуацию. Однако с начала июля картина совершенно изменилась. Если так будет продолжаться, то пик заболеваемости будет через неделю, максимум, две", - заявила Чайчук.

Кроме этого, по словам представителя Тернопольского областного лабораторного центра Светланы Маципуры, большинство из инфицированных - это те, кто вернулся из-за границы. В частности, из России, Турции, Польши, Кипра, Великобритании. Остальные больные - те, кто имел с ними контакт.

Напомним, ранее в Александровской больнице Киева от коронавируса "Дельта" скончался мужчина. Он был врачем и не выезжал за пределы Украины.

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