Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

От дельта-щтамма умер мужчина во Львовской области / Фото Reuters

Во Львовской области в Стрыйском районе зафиксирована смерть от дельта-штамма коронавируса - скончался 36-летний мужчина, который не был вакцинирован, сообщает в Facebook главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко.

По ее словам, пациент не выезжал за пределы Львовской области.

"Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. Пациент имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался вакцинации. К сожалению, спасти не удалось", - отметила Иванченко.

Она уточнила, что "Дельта"-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро пятницы, 20 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 600 жителей страны. В том числе заболели 112 детей и 46 медработников. Были госпитализированы 597 человек; летальных случаев - 26; выздоровели 882 человека.

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В Украине готовят меры из-за вероятного введения новых карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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В Минздраве сообщили, что карантин в Украине может быть усилен в том случае, если заболеваемость COVID-19 возрастет, а число тестов на коронавирусную инфекцию снизится. Вся страна окажется в желтой эпидемиологической зоне, если за 14 дней будет более 75 зараженных вирусом пациентов на 100 тысяч населения, или один из регионов окажется в красной зоне.

Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что традиционная диагностика коронавируса COVID-19 усложнилась. По его словам, ранее был специфический симптом коронавируса – отсутствие вкуса и запаха. Но для штамма Дельта это не характерно. Теперь болезнь маскируется под другое заболевание.

Кроме того, Кравченко отметил, что штамм Дельта сложнее лечить и в Украине может возникнуть проблема с нехваткой кислорода для больных.