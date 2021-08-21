УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

21 августа 2021, 23:00
Прослушать новость
Остановить

Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ.

коронавирус
От дельта-щтамма умер мужчина во Львовской области / Фото Reuters

Во Львовской области в Стрыйском районе зафиксирована смерть от дельта-штамма коронавируса - скончался 36-летний мужчина, который не был вакцинирован, сообщает в Facebook главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко.

По ее словам, пациент не выезжал за пределы Львовской области.

"Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. Пациент имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался вакцинации. К сожалению, спасти не удалось", - отметила Иванченко.

Она уточнила, что "Дельта"-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро пятницы, 20 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 600 жителей страны. В том числе заболели 112 детей и 46 медработников. Были госпитализированы 597 человек; летальных случаев - 26; выздоровели 882 человека.

Реклама

В Украине готовят меры из-за вероятного введения новых карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Читайте такжеМаскируется под другую болезнь: врач раскрыл, в чем коварство Дельта-штамма

В Минздраве сообщили, что карантин в Украине может быть усилен в том случае, если заболеваемость COVID-19 возрастет, а число тестов на коронавирусную инфекцию снизится. Вся страна окажется в желтой эпидемиологической зоне, если за 14 дней будет более 75 зараженных вирусом пациентов на 100 тысяч населения, или один из регионов окажется в красной зоне.

Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что традиционная диагностика коронавируса COVID-19 усложнилась. По его словам, ранее был специфический симптом коронавируса – отсутствие вкуса и запаха. Но для штамма Дельта это не характерно. Теперь болезнь маскируется под другое заболевание.

Кроме того, Кравченко отметил, что штамм Дельта сложнее лечить и в Украине может возникнуть проблема с нехваткой кислорода для больных.

viber
Львовская область коронавирус причина смерти новости Украины штаммы коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концертуАлина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту 20 августа – Всемирный день лени: традиции, как побороть лень20 августа – Всемирный день лени: традиции, как побороть лень Приметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021 Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2

Последние новости

23:02

Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов

23:00

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

22:23

В Киев прибыла баржа с арбузами: когда ягоды появятся в супермаркетах Видео

22:19

В Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка Видео

21:55

Украина выведет Россию из Крыма - Кулеба

Реклама
20:58

Украину зальют мощные ливни с грозами: синоптик рассказала о погоде на День независимости Видео

20:48

В Украине создали уникальную реконструкцию голоса Тараса Шевченко

20:36

Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров

20:08

Кондратюк предложил не пускать Ротару на сцену в День Независимости Видео

19:25

"Выпиваю - и мне гаплык": экс-звезда Шахтера рассказал о пьянке за рулем

19:18

В Кабмине рассказали, как получить высокую пенсию

19:18

Путин уже начал торговаться по транзиту газа через Украину мнение

18:59

Мааса не ждите: Германия заменит своего представителя на Крымской платформе

18:50

Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула Видео

18:50

Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:28

Кулеба обсудил с Нуланд визит Зеленского в США

17:54

Недетские развлечения на Львовщине: девушку-подростка ударило током на цистерне с бензином

17:12

Роют противотанковые рвы: украинские пограничники начали укреплять границу с РФ Видео

16:27

"Провал дипломатии РФ": в МИД пригрозили России ответкой за санкции Видео

15:40

На Виннитчине фермеры вырастили на поле самый большой трезубец в Украине

Реклама
15:27

Зеленский одобрил санкционный удар по пропагандистам Шарию и Гужве Видео

15:06

Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика Видео

14:28

"Им совсем допекло": Данилов и Кулеба ответили на введенные против них санкции РФ Видео

14:05

"Жизнь темна": Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и написала свой первый пост

13:40

Многодетную мать "выдавили" с работы больницы из-за ее заработка на откровенных фото

12:53

Охота на афганцев, сотрудничавших с НАТО, и убийства женщин без паранджи: как талибы устанавливают свой режим Видео

12:32

В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

11:32

Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

11:26

Воронцовский маяк в Одессе украсили огромным флагом Украины Фото Видео

10:42

Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью Видео

10:40

В Крыму в канун Дня Независимости запустили в небо украинский флаг Видео

10:03

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили Видео

09:36

"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за Афганистан Видео

09:13

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Видео

08:29

В Украине резко выросло число выявленных больных COVID-19 и жертв болезни

08:13

Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Видео

07:33

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО Видео

07:10

Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2 Видео

07:03

30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую мнение

06:37

Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини

Реклама
06:14

Зимы в Украине станут короче: климатолог рассказала, как поменяется продолжительность сезонов

06:00

Атака Талибана на США в Афганистане: Байден резко предупредил боевиков об ударе Видео

05:50

Уход США из Украины по сценарию Афганистана: эксперт объяснил, почему Вашингтон не сдаст Киев Видео

05:49

Может ли человечество замедлить изменение климата - ответ эксперта Видео

05:29

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

05:20

Войска России в Беларуси и страх Лукашенко перед Москвой: эксперт объяснила маневры Минска Видео

04:50

Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа: курортный роман, загадочный поклонник или обман

04:34

Удар по талибам: эксперт оценил риски гражданской войны в Афганистане Видео

03:09

Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь Видео

02:41

Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять