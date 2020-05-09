"Вернем людей и землю": Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая

Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая - Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава государства заявил, что инициирует проект мемориальных символов. В его рамках планируется установить в Украине четыре колокола. Первый – Колокол Памяти – будет установлен в Луганской области, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. На Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков, будет установлен Колокол Победы.

"Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе", - заявил Зеленский.

"И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлеет в нашем сознании: "Помните, что единство – это залог нашего мира и нашей победы", - резюмировал президент.

Напомним, 9 мая в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Из-за карантина никакие официальные мероприятия в Украине не проводятся. Тем не менее Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших воинов, освобождавших Украину. Он посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов и возложил цветы к Вечному огню.