День знаний 1 сентября: как отметит Украина в 2020 году и кого не пустят в школу

Будет ли 1 сентября 2020 в Украине линейка и пойдут ли дети в школу / eveningkiev.com

День знаний – 1 сентября – в 2020 году выпал на вторник. В этот день официально и стартует учебный год 2020/2021 в Украине.

В былые времена во многих школах в этот день учеников уже посадили бы за парты, не говоря уже про традиционную линейку. Однако в этот неспокойный карантинный год учебный процесс оказался под угрозой.

С 1 сентября 2020 пойдут ли дети в школу в Украине и для кого сделают исключения, как пройдет линейка в День знаний и что еще надо знать родителям – выяснил Главред.

Будет ли линейка 1 сентября 2020 – Украина

На 1 сентября 2020 линейка в Украине не предусмотрена: Минобразования рекомендовало заменить общешкольное построение любимы иным – но менее массовым – мероприятием: провести отдельные торжества для каждого класса в их кабинете так, как классный руководитель и родители сочтут нужным.

И это логично: соблюсти социальную дистанцию в классе легче, чем в школьном дворе.

Да, это только рекомендация – но практика показывает, что учителя редко идут против рекомендаций своего профильного министерства.

Родителей первоклассников уже попросили поговорить с детьми и деликатно объяснить им, почему те остались без шумного праздника на День знаний.

Пойдут ли дети в школу 1 сентября 2020 – Украина

По состоянию на середину августа Минздрав настаивает на том, чтобы дети пошли в школы с 1 сентября. Однако ближе к старту учебного года "ситуация на жердочке" еще может поменяться. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то это отразится и на учебном процессе.

Министр здравоохранения Максим Степанов уже объявил: в красной зоне карантина школы работать не будут.

Таким образом, даже после начала учебного процесса нельзя исключать возможность перехода детей на дистанционное или смешанное обучение.

Как будут учиться дети с 1 сентября 2020 в Украине: удаленка и вторая смена

В Миноброазовании заявили, что вероятнее всего учиться дети в этом учебном году будут в смешанной форме: и в учебных заведениях, и дистанционно. Также во многих школах учебу разделят на две смены, а сами классы – на группы по 10-12 детей. В частности, в некоторых районах Киева дети будут ходить в школу в две смены или с так называемой подсменкой.

На дистанционную систему (в случае эпиднеобходимости) в последнюю очередь переводят такие предметы, как:

математика;

языки;

физика;

информатика.

При этом часть занятий в школах всё равно будет проходить на открытом воздухе.

В классе за одной партой будет сидеть один ребенок. На переменах придется носить маски и пользоваться санитайзерами.

Кого отправят на удаленку с 1 сентября 2020

На дистанционное обучение рекомендуют перевести детей, у которых плохая иммунная система, стоит диагноз сахарный диабет или есть хронические заболевания легких.

В этих условиях поздравление с 1 сентября поможет подбодрить ребенка и выразить благодарность как классному руководителю, так и учителям по разным предметам – с которыми ученик из-за своего расписания в первые дни занятий может и не встретиться. Ранее Главред подобрал самые душевные и прикольные поздравления с 1 Сентября – своими словами в прозе, красивые стихи и короткие смс, а также открытки с Днем знаний – в материале Картинки с 1 сентября и поздравления с Днем знаний в прозе и стихах.