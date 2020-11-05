Деньги на ветер: врач пояснил, кому не стоит делать КТ легких

Врач рассказал, кому стоит делать КТ легких / facebook.com/UOZTODA

В Украине стремительно растет число больных опасным китайским коронавирусом - в обществе наблюдается паника, люди стоят в очередях, чтобы сделать компьютерную томографию легких (КТ). Граждане боятся осложнений.

Семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал, когда КТ действительно надо делать.

"Не только врачи назначают: многие пациенты делают КТ сами, как только появился кашель. Но состояние легких, которое показывает КТ, часто не соответствует тяжести болезни. Например, у моей пожилой пациентки не было даже намека на коронавирусную инфекцию (а КТ она делала по другой причине), но это исследование выявило изменения, характерные для двусторонней пневмонии", - рассказал медик в эфире Фактов.

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Также доктор ответил на другой вопрос о том, стоит ли делать КТ после 14 дней болезни, чтобы удостовериться и не переживать. По его мнению, если симптомы уменьшаются и состояние стабилизируется - в этой процедуре нет необходимости.

"Если симптомы уменьшаются — не повышается температура, уменьшается кашель, сатурация в норме, то делать КТ нет смысла. Лучевая нагрузка при этом исследовании в несколько раз больше, чем при обычном рентгене", - рассказал Феликс Илясевич.

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