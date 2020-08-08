Поездка Медведчука в аннексированный Крым: Шмыгаль сделал резкое заявление

Денис Шмыгаль оценил поездку кума Владимира Путина в Крым.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал пребывания одного из лидеров партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука в аннексированном Россией Крыму.
Об этом глава Кабинета министров заявил в интервью Радио Свобода.
"Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он не был, кем бы он не был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно", - подчеркнул Шмыгаль.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что 2 августа Виктор Медведчук с женой – телеведущей Оксаной Марченко, въехал в Крым с Херсонской области на иномарке в сопровождении трех человек.
Автор: Алексей Тычина