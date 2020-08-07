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На Львовщине депутат обматерил и ударил женщину

7 августа 2020, 12:27

Депутат во время конфликта нанес женщине сильный удар.

Цмоканич ударил женщину – Депутат ударил женщину
Степан Цмоканич ударил женщину / Скриншот

В городе Сколе Львовской области депутат Сколевского райсовета Степан Цмоканич обматерил и ударил женщину.

После удара пострадавшая упала, свидетельствует видео, которое в Facebook опубликовал Макс Мадоф.

По его данным, Цмоканич ударил женщину во вторник, 4 августа.

На видео запечатлена словесная перепалка между двумя женщинами. Когда конфликт обострился, Цмоканич сказал одной из женщин "иди на х*й, бл*дь", а потом ударил рукой.

После этого мужчина "переключился" на человека, который снимал конфликт на видео.

Напомним, Степан Цмоканич возглавляет Сколевской организации партии Батькивщина. В 2014 году принимал участие в парламентских выборах, но не попал в Верховную Раду. Стал депутатом Сколевского райсовета в 2015 году.

новости Львова Степан Цмоканич депутат
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