На Львовщине депутат обматерил и ударил женщину

Депутат во время конфликта нанес женщине сильный удар.
В городе Сколе Львовской области депутат Сколевского райсовета Степан Цмоканич обматерил и ударил женщину.
После удара пострадавшая упала, свидетельствует видео, которое в Facebook опубликовал Макс Мадоф.
По его данным, Цмоканич ударил женщину во вторник, 4 августа.
На видео запечатлена словесная перепалка между двумя женщинами. Когда конфликт обострился, Цмоканич сказал одной из женщин "иди на х*й, бл*дь", а потом ударил рукой.
После этого мужчина "переключился" на человека, который снимал конфликт на видео.
Напомним, Степан Цмоканич возглавляет Сколевской организации партии Батькивщина. В 2014 году принимал участие в парламентских выборах, но не попал в Верховную Раду. Стал депутатом Сколевского райсовета в 2015 году.
Автор: Екатерина Присяжнюк