Депутат выступила против запрета георгиевской ленты в Украине

Скороход выступила против запрета георгиевской ленты / Фото: УНИАН

Народный депутат, которая ранее состояла в партии Слуга народа, назвала георгиевскую ленту "символом победы", вопреки запрету в Украине, поскольку ее связывают с российской агрессией и боевиками Донбасса.

Политик сказала в эфире телеканала НАШ, люди должны "чтить историю", а в нашей стране сейчас ее каждый пишет под себя.

По словам Скороход, ее прадед во время Второй мировой войны "дошел до Берлина". Она считает, что георгиевская лента — это символ победы.

Депутат подчеркнула, что не потерпит, чтобы ей указывали, что георгиевская лента — это символ зла. При этом на эфире канала Скороход была одета в блузку цветов георгиевской ленты.

Отметим, Скороход баллотировалась в парламент от партии "Слуга народа", однако потом покинула фракцию власти и сейчас входит в депутатскую группу "За будущее".

Читайте также"Боль до слез": Скороход рассказала о мучительной борьбе с коронавирусомНапомним, согласно закону, пропагандой георгиевской ленты является ее публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение ленты или ее изображения. За ношение георгиевской ленты грозит штраф до двух с половиной тысяч гривен (около ста долларов). При повторном нарушении сумма штрафа возрастает вдвое. Кроме того, возможен административный арест на срок до 15 суток. При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением будут изымать.