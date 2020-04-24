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Депутаты дали старт реформе речного транспорта в Украине: что изменится

24 апреля 2020, 21:09

Законопроект предусматривает реализацию потенциала Украины как речного государства, либерализацию и дерегуляцию речных перевозок и ощутимую экономию на ремонте автодорог, которые разрушаются фурами.

Законопроект "О внутреннем водном транспорте" должен внедрить эффективную речную логистику/фото Униан

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который дает старт реформе речных перевозок в Украине. Законопроект имеет целью превратить Днепр в мощную транспортную артерию и внедрить эффективную речную логистику. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата.

"Мы принимаем этот законопроект, чтобы увеличить грузоперевозки по украинским рекам до 30 миллионов тонн в год! Это сильно разгрузит автомобильные дороги и железные дороги Украины, ведь две речные баржи с грузами - это примерно 250 грузовиков-фур! Речные суда - самый экологичный, дешевый и эффективный вид транспорта, который не мог развиваться из-за отсутствия базового закона. Именно поэтому законопроект о политической реформе внутреннего водного транспорта своего времени был определен президентом Зеленским как один из первоочередных. Новым законом мы запускаем конкурентный рынок речных перевозок, пуская на украинский рынок иностранные компании. Из-за отсутствия рынка и законодательной базы в течение последних десятилетий мы сейчас имеем речные шлюзы в весьма плачевном состоянии и отсутствие речной инфраструктуры. Такая ситуация, естественно, крайне негативно отразилась и на украинском судостроении и индустрии судоремонта, где оказались не нужными десятки тысяч рабочих мест. С помощью нашего законопроекта мы создаем рынок речных грузоперевозок в Украине, запускаем украинское судостроение", - заявил один из соавторов законопроекта Артем Ковалев, председатель подкомитета Верховной Рады по речному транспорту.

"Речные перевозки – самый дешевый и экологичный способ доставки грузов. Поэтому восстановление эффективных внутренних водных путей – один из основных приоритетов и первоочередных задач, поставленных Президентом. Мы знаем о предложениях бизнеса по этому проекту и будем совместно дорабатывать во время подготовки ко второму чтению. Этот закон крайне нужен, ведь без него не состоится реформа речных перевозок", - прокомментировал одобрение законопроекта в первом чтении министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что принятие этого закона в целом позволит сделать Днепр мощной транспортной артерией и внедрить эффективную речную логистику в Украине.

Реформа речных перевозок в Украине: что предусмотрено законопроектом

В случае принятия закона во втором чтении в Украине произойдет либерализация рынка речных перевозок, и на него будут допущены суда под иностранным флагом.

Кроме того, будет введено бесплатное прохождение шлюзов и частичное освобождение от портовых сборов. Также произойдет упрощение и сокращение сроков административных процедур при регистрации судов и выдачи квалификационных документов.

Важной нормой законопроекта является развитие водного пути Е-40; предусмотрено увеличение объемов транспортировки грузов по Днепру на 7 миллионов тонн в год.

Также законопроектом имплементируются нормы шести европейских директив и требований Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС. Среди прочего, в случае принятия закона во втором чтении украинские судовые документы и документы украинских экипажей будут признаваться странами ЕС.

Кроме того, законопроект стимулирует привлечение в отечественную отрасль иностранных инвестиций. В случае принятия закон создаст условия для частного инвестирования в объекты портовой инфраструктуры внутреннего водного транспорта и механизмы стабильного финансирования эксплуатационных расходов для содержания и капитальных расходов на развитие инфраструктуры.

Законопроектом предусмотрена необходимость принятия Стратегии развития внутреннего водного транспорта Украины.

Как будет финансироваться инфраструктура внутренних водных путей

Законопроект предусматривает создание в Украине Государственного фонда внутренних водных путей (далее - ВВП) и финансирование судоходных шлюзов за счет производителей электроэнергии.

Также предусмотрена возможность использования части портовых сборов в случае недостаточного финансирования специального фонда. Из текста законопроекта исключено положение относительно взыскания речного сбора, зато предложен инновационный подход обеспечения поддержания габаритов судового хода.

Значение принятия законопроекта для бизнеса и государства

Законопроект имеет целью восстановление транспортного потенциала Украины, ведь до 1992 года по рекам перевозилось более 60 млн т грузов. Законопроект позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год. Это позволит в значительной степени разгрузить автодороги и сэкономить на их ремонте. Кроме того, законопроект предусматривает создание Государственного фонда развития ВВП для привлечения средств на ремонт, содержание и охрану шлюзов, ведь сегодня износ основных фондов в ВВП составляет более 75%.

Законопроект значительно стимулирует судостроение в Украине, что является актуальным в условиях, когда средний возраст отечественного речного флота - 30 лет.

Стимулирование судостроительной отрасли и влияние на экономику

Согласно расчетам, которые проводились во время подготовки законопроекта, для обеспечения потенциального спроса на речные перевозки в Украине необходимо построить 250-300 судов, что потребует около $1,7 млрд инвестиций. 1 тонна грузоподъемности судна обойдется в 1,3 млн инвестиций и создаст 6 рабочих мест, потребления в смежных отраслях составит $1,9 млн, выплата заработных плат достигнет $780 тыс., а бюджетные поступления - $542 тыс.

Таким образом в течение 10 лет будет создано 8,3 тысячи рабочих мест, рост потребления в смежных отраслях вырастет на $2,6 млрд, зарплаты в отрасли составят $1053 млн, а отчисления в бюджет - $732 млн. То есть кроме увеличения объема речных перевозок, развитие речного судостроения даст ощутимый общеэкономический эффект.

Речные перевозки VS автодороги и железная дорога: сравнение в цифрах

Речной транспорт имеет ряд преимуществ перед автомобильным и железнодорожным, что создает предпосылки изменения логистических маршрутов в пользу перевозок речными путями.

  • грузоподъемность: 2 баржи и буксир заменяют 250 грузовиков, или 100 железнодорожных вагонов и 2 локомотива; возможность перевозок крупногабаритных грузов;
  • экономия на ремонте дорог: 1 млн тонн грузов, перевезенных рекой (перенаправленных с наземного транспорта), уменьшает расходы на ремонт дорог на сумму до 1 млрд грн в течение 4 лет;
  • экологичность: современный речной транспорт является наиболее экологичным наравне с железнодорожным и автомобильным, что значительно повышает его конкурентоспособность учитывая последние тенденции экологизации ЕС и внедрения соответствующих стандартов.
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