Депутаты предлагают штрафовать каналы за отрицание войны с РФ

Верховная Рада предложила запретить трансляцию отрицаний войны на Донбассе и аннексии Крыма / УНИАН

В Верховной Раде предложили запретить трансляцию публичных отрицаний оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.

Об этом говорится в законопроекте депутата Слуги народа Олега Дунды "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" касательно противодействия информационное войне (№4188).

Согласно пояснительной записке, в случае трансляции таких высказываний в эфире, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принимает решение о взыскании штрафа.

Читайте такжеВ Украине хотят уполномочить Нацсовет запрещать видео в YouTube и блокировать сайтыШтраф, согласно предыдущей редакции закона, остался без изменений – 25 процентов от лицензионного сбора.

Если нарушения не будут устранены телерадиоорганизацией в течение месяца после штрафа или штраф будет наложен повторно, то в этом случае Нацсовет обращается в суд за аннулированием лицензии вещателя.

Ранее парламентарии предлагали усилить уголовную ответственность за публичное отрицание российской агрессии депутатами и чиновниками.