Деркач слил очередной компромат на Порошенко и Байдена

Деркач слил новый компромат на Порошенко и Байдена / Фото: Андрей Деркач / Facebook

В среду, 16 сентября, народный депутат Андрей Деркач представил очередную порцию аудиокомпромата на Байдена и Петра Порошенко.

Об этом Деркач рассказал в ходе пресс-конференции.

По словам Деркача, Байден получал через банк в Латвии регулярные взятки и пообещал кредит Порошенко в размере 1 млрд за сохранение суммы – он "освоил" 1 млрд долларов кредитных денег на своих предприятиях Богдан и Ленинская кузня взамен на регулярные переводы на счет компании Бурисма через латвийскую "прокладку" Николая Злочевского. Для этого Порошенко уволил генерального прокурора Шокина, который начал расследование коррупционных связей Бурисмы с Украиной.

Также от отметил, что платежи в США в пользу сына Байдена совокупно составили более 3 миллионов 400 тысяч долларов. Деньги шли из компании Rosemont Seneca Boa на счета банка Morgan Stanley.

Деркач отметил, что свидетель из Латвии говорит, что работал со Злочевским с 2009 года.

"В Украине Николай имел много неучтенного нала, речь о сумме 10 миллионов долларов ежемесячно", - сказал Деркач.

Эти деньги переводились в безнал за рубеж по фиктивным контрактам. Суммы шли через банки Латвии.

Кроме того, Деркач рассказал, что по словам свидетеля, похожим образом перечислялись деньги экс-президенту Польши Александру Квасьневскому - речь о миллионе евро за "консультационные услуги".

"Свидетелю известно, что с ноября 2014 года по октябрь 2015 года проходили платежи одинаковых сумм - 83 тысячи долларов в месяц - со счетов "Буризмы" на счет американской компании Rosemont Seneca Boa. Это компания, которая принадлежала Хантеру Байдену", - сказал он.

Деркач уточнил, что деньги Злочевского заводились в гривне на счета украинских компаний, затем на основании внешнеэкономических контрактов (фиктивных, судя по всему) конвертировались в доллар. После чего валюта перечислялась на счета латвийской "дочки" Приватбанка.

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