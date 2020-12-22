Дерзкое ограбление под Киевом: напали на мэра Броваров

На Игоря Сапожко напали / УНИАН

Под Киевом неизвестные проникли в дом мэра Броваров Игоря Сапожко и ограбили его. Полиция уже открыла уголовное дело.

Как заявила в комментарии УП пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших.

"Около 21:00 неизвестные проникли в дом жителя села Гнедин и напали на супругов. Угрожая физической расправой, похитили деньги и изделия из золота, после чего скрылись в неизвестном направлении", - раскрыла подробности Грохольская.

Грохольская также добавила, что пострадавший имеет небольшие синяки на руках, он обращался за медицинской помощью, но его травмы не требуют госпитализации.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Нападение на мэра Броваров прокомментировал и градоначальник Киева Виталий Кличко.

"Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко.

Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города", - высказался Кличко на своей странице в Telegram.

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